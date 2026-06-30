Milano 9:18
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,19%

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Indice Hang Seng -1,19% a quota 22.752,96 all'apertura pomeridiana.
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