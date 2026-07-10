Milano 9-lug
52.382 0,00%
Nasdaq 9-lug
29.727 +1,62%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 9-lug
10.472 0,00%
Francoforte 9-lug
25.118 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,86%

Hang Seng a 24.476,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,86%
Indice Hang Seng +1,86% a quota 24.476,69 all'apertura pomeridiana.
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