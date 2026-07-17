Milano 9:54
52.074 -0,57%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:54
10.609 +0,35%
24.835 -0,32%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,98%

Hang Seng a 24.514,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,98%
Indice Hang Seng -1,98% a quota 24.514,29 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```