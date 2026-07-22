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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,45%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 19.292 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,45%)
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,45%, dopo aver iniziato a 19.292 Euro.
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