OPA Braga Moro, adesioni al 63,5% al termine della seconda settimana
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Braga Moro Sistemi di Energia, l'offerente ha reso noto che, nella seconda settimana del periodo di adesione (dal 29 giugno al 3 luglio), sono state portate in adesione 310.000 azioni ordinarie. Le adesioni totali salgono a 654.245 azioni, pari al 63,51% sul numero di azioni oggetto dell'offerta (pari a 1.030.206).
Il corrispettivo è pari a 6,91 euro (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta e che il periodo di adesione ha avuto inizio il 22 giugno 2026 e terminerà il 10 luglio 2026, estremi inclusi.
L'offerente ha reso noto che, in data 2 luglio 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri Golden Power, in base agli esiti dell'istruttoria del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha deliberato che l'operazione notificata non ricade nell'ambito applicativo della normativa Golden Power. La condizione Golden Power si è avverata.
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