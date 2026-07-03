OPA Braga Moro, adesioni al 63,5% al termine della seconda settimana

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Braga Moro Sistemi di Energia , l'offerente ha reso noto che, nella seconda settimana del periodo di adesione (dal 29 giugno al 3 luglio), sono state portate in adesione 310.000 azioni ordinarie. Le adesioni totali salgono a 654.245 azioni, pari al 63,51% sul numero di azioni oggetto dell'offerta (pari a 1.030.206).



Il corrispettivo è pari a 6,91 euro (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta e che il periodo di adesione ha avuto inizio il 22 giugno 2026 e terminerà il 10 luglio 2026, estremi inclusi.



L'offerente ha reso noto che, in data 2 luglio 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri Golden Power, in base agli esiti dell'istruttoria del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha deliberato che l'operazione notificata non ricade nell'ambito applicativo della normativa Golden Power. La condizione Golden Power si è avverata.





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