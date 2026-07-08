OPA Braga Moro, le adesioni superano il 90%. Verso procedura congiunta e delisting

(Teleborsa) - Power Conversion Holding, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Braga Moro Sistemi di Energia , ha fatto sapere che dal 22 giugno 2026 all’8 luglio 2026 sono state portate in adesione 867.865 azioni dell’Emittente oggetto dell’Offerta, corrispondenti all’84,24% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e al 41,63% del capitale sociale.



Si ricorda inoltre che i Venditori si sono obbligati a vendere all’Offerente complessive 1.054.364 Azioni dell'Emittente, rappresentative del 50,58% del capitale sociale di Braga Moro, per un corrispettivo complessivo pari a 7,3 milioni, determinato sulla base di un valore unitario per azione pari a 6,91 euro, cum dividendo.



Pertanto, la somma delle Azioni portate complessivamente in adesione all’Offerta dall’inizio del Periodo di Adesione e delle Azioni

Oggetto della Compravendita è pari a 1.922.229, pari al 92,21% del capitale sociale dell’Emittente.



Pertanto - in considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto ad

esito, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione superiore al 90% del capitale

sociale dell’Emittente e subordinatamente all’avveramento o alla rinuncia delle Condizioni Sospensive della Compravendita - si rende noto che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo; (ii) l’Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni; e (iii) troveranno applicazione le disposizioni per l’esercizio del Diritto di Acquisto e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto (“Procedura Congiunta”).



A seguito dell’adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà il Delisting tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.



Il periodo di adesione all’Offerta terminerà il 10 luglio 2026. Il corrispettivo verrà corrisposto agli aderenti in data 17 luglio 2026.



Infine, Power Conversion Holding ha fatto sapere che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che la cessione, da parte dell’Emittente, della partecipazione pari al 100% di Cipierre non rientra nell’ambito applicativo della normativa c.d. Golden Power.





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