OPA Braga Moro, risultati provvisori: Power Conversion Holding oltre il 97,6% del capitale

(Teleborsa) - Power Conversion Holding
(l'Offerente), con riferimento all’offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria (OPA
) promossa dall’Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Braga Moro Sistemi di Energia
(l'Emittente), rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione all’Offerta. Risultati provvisori dell’Offerta
Facendo seguito a quanto già comunicato in data 8 luglio 2026 e sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l’Offerente rende noto che nel Periodo di Adesione (dal 22 giugno 2026 al 10 luglio 2026, estremi inclusi) sono state portate in adesione all’Offerta complessive n. 980.865 Azioni Braga Moro, pari al 47,05% del capitale sociale dell’Emittente e al 95,21% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 6.777.777,15.
Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, e tenuto conto: (i) delle n. 1.054.364 Azioni Oggetto della Compravendita, rappresentative di circa il 50,58% del capitale sociale dell’Emittente nonché (ii) delle n. 980.865 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 47,05% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente verrà a detenere, ad esito dell’Offerta, complessive n. 2.035.229 Azioni, pari al 97,63% del capitale sociale dell’Emittente.
I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato che sarà diffuso dall’Offerente al più tardi entro il 16 luglio 2026.Condizioni dell’Offerta
L'efficacia dell’Offerta è soggetta al verificarsi delle seguenti Condizioni di Efficacia dell’Offerta: alla circostanza che le Adesioni all’Offerta siano tali da consentire all’Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, di detenere – computando anche le Azioni Oggetto della Compravendita e le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di Azioni dell’Emittente rappresentative del 90% del capitale sociale sottoscritto e versato (la
“Condizione Soglia”); all’avveramento delle Condizioni Sospensive della Compravendita, come definite al Paragrafo 2.3 della Premessa del Documento d’Offerta.
Alla luce dei risultati provvisori dell’Offerta indicati nel paragrafo precedente del presente comunicato, se confermati, e come già comunicato in data 8 luglio 2026, l’Offerente rende noto che la Condizione sulla Soglia si è avverata
.Mancata Riapertura dei Termini, Diritto Acquisto e Obbligo di Acquisto
Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, se confermati, e in considerazione (a) dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente ad esito del Periodo di Adesione di una partecipazione superiore al 90%, del capitale sociale dell’Emittente, e (b) del fatto che l’Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, aveva già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, l’Offerente rende noto che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, e (ii) si sono verificati i presupposti per l’esercizio, da parte dell’Offerente, del Diritto di Acquisto (di cui l’Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, rappresentative del 2,37% del capitale sociale dell’Emittente, pari alle Azioni non portate in adesione all’Offerta escluse le Azioni detenute dai Venditori, come definiti nel Documento di Offerta (le “Azioni Residue”).
In relazione all’adempimento della Procedura Congiunta, precisa la società nella nota, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalla negoziazione
, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto, e successivamente la revoca delle Azioni dalla negoziazione.