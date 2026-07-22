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"Buy" per Barclays

Finanza
"Buy" per Barclays
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Grande giornata per la holding bancaria inglese, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo dell'1,95%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 5,224 sterline, con stop loss individuato a quota 5,035 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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