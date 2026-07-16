Milano 9:42
52.251 -0,31%
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Londra 9:42
10.474 -0,40%
24.899 -0,40%

Segnali d'acquisto per Barclays

Finanza
Segnali d'acquisto per Barclays
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Punta con decisione al rialzo la performance della holding bancaria inglese, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con una variazione percentuale dello 0,88%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Barclays presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 5,245 sterline, con stop loss impostato a quota 5,035 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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