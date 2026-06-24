Poste Italiane, Barclays alza prezzo obiettivo a 35,20 euro con upgrade a Overweight

(Teleborsa) - Barclays migliora il rating su Poste Italiane da Equal Weight a Overweight e ne alza il prezzo obiettivo da 21,60 a 35,20 euro, con un upside potenziale del 26%.



Gli analisti apprezzano "l'accordo con TIM e l'incremento dell'utile per azione che si potrebbe generare nel breve-medio termine nonché per il maggiore potenziale di crescita nel lungo termine. La nuova entità combinata sarebbe in grado di generare liquidità (lato Poste) con maggiori opportunità di investire tale liquidità per crescere (lato TIM)".



Barclays rileva tre driver di creazione di valore legati a questo accordo ovvero "sinergie, effetto di ripristino del mercato e normalizzazione della regolamentazione".



Inoltre gli esperti ritengono che "il piano aziendale sia un catalyst chiave per comprendere la nuova strategia di Poste, che integrerà i servizi finanziari, assicurativi e di pagamento, creando un operatore data-driven e incentrato sull'IT in grado di competere con le neobanche, possedendo la forte notorietà del marchio e la fiducia che normalmente solo i grandi operatori consolidati possiedono".



Barclays osserva poi che, nonostante "la questione dei dividendi possa essere meno centrale, poiché la crescita diventa più importante, prevede un aumento della cedola su base annua, con un rendimento medio di circa il 6% nel periodo 2026-2029". Considerando "la diversificazione del business di Poste e il quadro normativo come elementi difensivi, in termini di resilienza del DPS", ritiene che "la distribuzione rimanga un punto di riferimento per l'investimento". L'analisi di Barclays sui flussi di cassa per l'entità combinata evidenzia "inoltre una solida capacità di generazione di cassa".

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