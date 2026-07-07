Londra: calo per Barclays
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding bancaria inglese, che mostra un decremento dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Barclays evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Barclays rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Barclays sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,273 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 5,151. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,395.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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