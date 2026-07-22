Eventi e scadenze del 22 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 22/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

08:30 - Camera dei Deputati - Vertice NATO, audizione ministri Tajani e Crosetto - Montecitorio - Le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato svolgono l'audizione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice Nato svolto ad Ankara dal 7 all’8 luglio

10:00 - Confcommercio - Presentazione del 1° Rapporto sul Commercio in Italia - Roma, Piazza G. Belli 2 - Convegno per la presentazione del 1° Rapporto sul Commercio in Italia elaborato da Confcommercio. Partecipano, tra gli altri, Carlo Sangalli (presidente Confcommercio), Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Paolo Barilla (vice presidente Gruppo Barilla), Giorgia Favaro (AD McDonald's Italia), Mauro Lusetti (vice presidente Confcom e presidente Conad), Enrico Somma (presidente Expert Italy)

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, via Mario Carucci, 99 - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita il Data Center Sogei in occasione del suo 50° anniversario

11:00 - Conferenza stampa Innovation Hub di Fastweb + Vodafone - SmartCityLab Milano, via G. Ripamonti 88 - Inaugurazione dell'Innovation Hub di Fastweb + Vodafone all'interno dell'ecosistema innovativo di SmartCityLab Milano. Interverranno Layla Pavone, Coordinatrice del board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, Lucia Scopelliti, Direttore DP Economia Urbana Moda e Design, Alessandro Magnino, Chief Strategy & Transformation Officer e Luca Chiodaroli, Digital Innovation Partner di PwC Italia

11:00 - Conferenza stampa di presentazione delle bodycam di FS Security - Sala Esquilino della stazione di Roma Termini - Presentazione delle bodycam di FS Security, messe a disposizione di ogni operatore per aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari. Intervengono Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno. Per il Gruppo FS, sono previsti gli interventi di Tommaso Tanzilli, Presidente Gruppo FS, Pietro Foroni, AD di FS Security ed Erminio Marco Iacomussi, AD di FS Technology

11:00 - Istat - Gli agglomerati morfologici urbani in Italia - Anni 2001, 2011, 2021

15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati

Aziende:

Alphabet - Risultati di periodo

AT&T - Risultati di periodo

Autostrade Meridionali - CDA: Relazione semestrale

Borgosesia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Deutsche Boerse - Risultati di periodo

First Bancorp - Risultati di periodo

Iberdrola - Risultati di periodo

Marzocchi Pompe - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Moncler - CDA: Relazione Semestrale

Moody's - Risultati di periodo

OPS Retail - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Philip Morris International - Risultati di periodo

Racing Force - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Tesla Motors - Risultati di periodo

Texas Instruments - Risultati di periodo

Unicredit - CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 30/6/2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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