Eventi e scadenze: settimana del 20 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 20/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri della Competitività (ricerca e innovazione) (da lunedì 20/07/2026 a martedì 21/07/2026)

10:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Concesio - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini effettuerà un sopralluogo tecnico presso il cantiere Anas del raccordo autostradale A4–Valtrompia - Campo base Anas

11:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà in videocollegamento con Catanzaro - Conferenza Stampa di apertura Dibattito Pubblico - Cittadella Regionale Jole Santelli (località Germaneto)

13:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Luís Montenegro - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Portogallo, Luís Montenegro

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Autostrade Meridionali - CDA: Relazione Semestrale

Autostrade Meridionali S.P.A - CDA: Relazione Semestrale

Borgosesia - CDA: Relazione Semestrale

Mare Engineering Group - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Moncler - CDA: Relazione Semestrale

OPS Retail - CDA: Relazione Semestrale

Racing Force - CDA: Relazione Semestrale

Ryanair Holdings - Risultati di periodo

Zucchi - CDA: Bilancio



Martedì 21/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri della Competitività (ricerca e innovazione) (da lunedì 20/07/2026 a martedì 21/07/2026)

Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia

10:30 - Presentazione Protocollo d'intesa per valorizzazione città di Milano per "CES Unveiled Milano" - Milano, Palazzo Marino - Conferenza stampa di presentazione del Protocollo d'intesa per la valorizzazione della città di Milano in occasione di CES Unveiled Milano, tappa ufficiale europea di ‘Road to CES’ in promozione del CES (Consumer Electronics Show). Saranno presenti, tra gli altri, Attilio Fontana (presidente Regione Lombardia), Massimo Dal Checco (presidente Anitec-Assinform), Giovanni Bozzetti (presidente Fondazione Fiera Milano), Alvise Biffi (presidente Assolombarda), Paola Generali (presidente Assintel) e Matteo Zoppas (presidente ICE)

11:00 - Istat - Aiuti dati, ricevuti e reti di solidarietà - Anno 2024

11:00 - "Benvenuti in Italia - Piano Mattei Tunisia" - Roma, Auditorium di Villa Patrizi - Cerimonia promossa dal Gruppo FS Italiane per consolidare i partenariati strategici e di cooperazione tra i due Paesi

11:30 - Federculture - Presentazione 22° Rapporto Annuale - Roma, Sala Spadolini del Ministero della Cultura - Presentazione del 22° Rapporto Annuale di Federculture, dedicato quest'anno al ruolo della cultura nella trasformazione dei territori. Tra gli interventi, Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, Daniela Picconi, Vicepresidente Federculture e Andrea Cancellato, Presidente Federculture

12:00 - Istat - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - famiglie per tipo dio alloggio, anno 2023 e alloggi occupati, anno 2023

14:30 - Presentazione 11° Report Italiano sul Crowdinvesting - Evento online - Appuntamento annuale organizzato dall'Osservatorio Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano dedicato alla situazione dell'industria italiana del crowdfunding per le imprese (equity e lending). I principali protagonisti del mercato si confronteranno per analizzare i numeri della raccolta negli ultimi 12 mesi e le prospettive per il futuro. Aprirà i lavori Giancarlo Giudici, direttore Osservatorio Crowdinvesting

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

15:30 - "Le infrastrutture digitali come fattore abilitante per l'evoluzione delle tecnologie avanzate" - Roma, MIMIT - Presentazione del paper di Anitec-Assinform sul ruolo delle infrastrutture digitali come fattore strategico per lo sviluppo delle tecnologie avanzate, la competitività del sistema produttivo e la crescita economica del Paese. Il documento individua anche le priorità per rafforzare il sostegno alla trasformazione digitale. Partecipano, tra gli altri, Davide Amorosi, Vice Capo di Gabinetto MIMIT, Eva Spina, Capo Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie MIMIT, Valerio Romano, Consigliere Anitec-Assinform con delega alla Twin Transition e Paolo Lazzaro, Direttore Generale INFRATEL

Aziende:

3M - Risultati di periodo

General Motors - Risultati di periodo

Northrop Grumman - Risultati di periodo

Novartis - Risultati di periodo



Mercoledì 22/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

08:30 - Camera dei Deputati - Vertice NATO, audizione ministri Tajani e Crosetto - Montecitorio - Le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato svolgono l'audizione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice Nato svolto ad Ankara dal 7 all’8 luglio

10:00 - Confcommercio - Presentazione del 1° Rapporto sul Commercio in Italia - Roma, Piazza G. Belli 2 - Convegno per la presentazione del 1° Rapporto sul Commercio in Italia elaborato da Confcommercio. Partecipano, tra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, via Mario Carucci, 99 - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita il Data Center Sogei in occasione del suo 50° anniversario

11:00 - Conferenza stampa Innovation Hub di Fastweb + Vodafone - SmartCityLab Milano, via G. Ripamonti 88 - Inaugurazione dell'Innovation Hub di Fastweb + Vodafone all'interno dell'ecosistema innovativo di SmartCityLab Milano. Interverranno Layla Pavone, Coordinatrice del board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, Lucia Scopelliti, Direttore DP Economia Urbana Moda e Design, Alessandro Magnino, Chief Strategy & Transformation Officer e Luca Chiodaroli, Digital Innovation Partner di PwC Italia

11:00 - Istat - Gli agglomerati morfologici urbani in Italia - Anni 2001, 2011, 2021

11:00 - Conferenza stampa di presentazione delle bodycam di FS Security - Sala Esquilino della stazione di Roma Termini - Presentazione delle bodycam di FS Security, messe a disposizione di ogni operatore per aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari. Intervengono Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno. Per il Gruppo FS, sono previsti gli interventi di Tommaso Tanzilli, Presidente Gruppo FS, Pietro Foroni, AD di FS Security ed Erminio Marco Iacomussi, AD di FS Technology

15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati

Aziende:

Alphabet - Risultati di periodo

AT&T - Risultati di periodo

Autostrade Meridionali - CDA: Relazione semestrale

Borgosesia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Deutsche Boerse - Risultati di periodo

First Bancorp - Risultati di periodo

Iberdrola - Risultati di periodo

Marzocchi Pompe - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Moncler - CDA: Relazione Semestrale

Moody's - Risultati di periodo

OPS Retail - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Philip Morris International - Risultati di periodo

Racing Force - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Tesla Motors - Risultati di periodo

Texas Instruments - Risultati di periodo

Unicredit - CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 30/6/2026



Giovedì 23/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri dell'ambiente (da giovedì 23/07/2026 a venerdì 24/07/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno

10:00 - Libro Bianco Made in Italy 2030 - Roma, Palazzo Piacentini - Evento organizzato da Confapi e FIAP dal titolo "Libro Bianco Made in Italy 2030 - Manifattura e logistica integrata per una nuova strategia industriale". Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

10:30 - SIB - "La balneazione in sicurezza" - Roma, Confcommercio, Sala Abbascià - La balneazione in sicurezza. L'esperienza italiana.Un modello efficiente e di successo per l'Europa. Al convegno organizzato da SIB (Sindacato italiano balneari), interverranno, tra gli altri, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Capacchione, Presidente nazionale SIB-Fipe e Alberto Granzotto, Presidente nazionale FAITA

11:00 - Il ruolo del packaging nelle scelte di acquisto - Ricerca Assovetro-IPSOS - Presentazione della ricerca di Assovetro-IPSOS "Vetro: la scelta è chiara", sul ruolo del packaging nelle scelte di acquisto, presso la Camera nella Sala Tatarella del Palazzo dei Gruppi Parlamentari

11:00 - Istat - Aggiornamento del sistema informativo Health for All-Italia

11:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa di presentazione della misura del DPCM Automotive dedicata al programma di noleggio al lungo termine sociale di autoveicoli a bassa emissione, gestito in collaborazione con l'ACI

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14:30 - Alta Formazione, Ricerca e Innovazione: Universita' e Imprese per la Competitivita' del Paese - Roma, sede Confindustria - Evento organizzato da Confindustria e CRUI. Partecipano, tra gli altri, Francesco De Santis (Vicepresidente Confindustria per Ricerca e Sviluppo), Riccardo Di Stefano (Vicepresidente Confindustria per Education e Open Innovation) e Maurizio Marchesini (Vicepresidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali)

14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

Acea - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

American Airlines - Risultati di periodo

BNP Paribas - Risultati di periodo: Secondo trimestre 2026

Gismondi 1754 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Grifal - CDA: Preconsuntivo semestrale

Harley-Davidson - Risultati di periodo

Honeywell International - Risultati di periodo

Intel - Risultati di periodo: Q2 2026 Intel Corporation Earnings Conference Call

Lockheed Martin - Risultati di periodo

Nasdaq - Risultati di periodo

Poste Italiane - Assemblea: Assemblea straordinaria in unica convocazione per discutere e deliberare su modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta e approvazione del progetto di scissione parziale di PostePay - ore 13.00 - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Redfish Longterm Capital - CDA: Preconsuntivo semestrale

STMicroelectronics - Risultati di periodo: Q2 2026

Totalenergies - Risultati di periodo

Unicredit - Appuntamento: Presentazione Risultati di Gruppo 2trim26 e 1sem26 - Live Audio Webcast & Conference call



Venerdì 24/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri dell'ambiente (da giovedì 23/07/2026 a venerdì 24/07/2026)

10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Giugno 2026

19:30 - Federlogistica - Galà della Logistica - Genova, Villa dello Zerbino - "La logistica non trasporta soltanto merci: apre mercati" - 2 edizione dell'evento promosso da Federlogistica, l'associazione di riferimento della logistica italiana aderente a Conftrasporto-Confcommercio. Parteciperanno le principali istituzioni nazionali e locali insieme ai protagonisti della filiera logistico-portuale. Nel corso della serata saranno inoltre consegnati i Green Logistics Awards

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

American Express - Risultati di periodo

Caltagirone Editore - CDA: Relazione Semestrale

Impianti - CDA: Preconsuntivo Semestrale

11:00 - Poste Italiane - Appuntamento: Conference call di presentazione “Q2 & H1-26 Financial Results & Strategy Update”



Sabato 25/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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