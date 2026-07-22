Fincantieri, Vard: contratto da oltre 220 milioni per due navi multifunzione per Trinity House

(Teleborsa) - VARD, controllata norvegese di Fincantieri , ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di due navi multifunzione destinate alla manutenzione di boe e fari (Buoy and Lighthouse Maintenance Vessels ) per Trinity House, l'Autorità Generale dei Fari per Inghilterra, Galles, Isole del Canale e Gibilterra.



Assegnato a seguito di una gara pubblica, il contratto, dal valore superiore ai 220 milioni di euro, rientra nel programma di rinnovo della flotta di tre unità di Trinity House.



Le nuove navi - spiega una nota - sostituiranno le THV Patricia e THV Galatea, rafforzando la capacità dell'organizzazione di garantire servizi di ausilio alla navigazione che siano sicuri, efficienti e affidabili e supportando la manutenzione delle infrastrutture marittime strategiche nelle acque del Regno Unito.



Le unità saranno realizzate sulla base del progetto VARD 9 601, sviluppato da Vard Marine in Canada in collaborazione con Vard Design in Norvegia. Ideate come piattaforme multifunzione altamente versatili, le unità combineranno operazioni di manutenzione delle boe, attività di rilievo idrografico e capacità di risposta alle emergenze, supportando Trinity House nello svolgimento della propria missione.

Condividi

```