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Francoforte: andamento rialzista per Brenntag

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Brenntag
Seduta positiva per il distributore tedesco di prodotti chimici, che avanza bene del 2,48%.
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