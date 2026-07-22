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Francoforte: positiva la giornata per Brenntag

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Brenntag
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore tedesco di prodotti chimici, con una variazione percentuale del 2,48%.

Il movimento di Brenntag, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le implicazioni di medio periodo di Brenntag confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 60,23 Euro con primo supporto visto a 58,33. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 57,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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