Londra: andamento sostenuto per Prudential
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che lievita del 2,53%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prudential evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Prudential rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Prudential è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,01 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 10,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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