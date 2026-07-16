Londra: movimento negativo per Prudential

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , che presenta una flessione del 2,15%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prudential evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Prudential rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Prudential è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,61 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 10,42. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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