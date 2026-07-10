Londra: andamento rialzista per Entain

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di scommesse sportive e giochi , che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Entain mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,26%, rispetto a -1,64% del principale indice della Borsa di Londra ).





La situazione di medio periodo di Entain resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,492 sterline. Supporto visto a quota 5,324. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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