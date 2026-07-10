Londra: andamento rialzista per Entain
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di scommesse sportive e giochi, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Entain mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,26%, rispetto a -1,64% del principale indice della Borsa di Londra).
La situazione di medio periodo di Entain resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,492 sterline. Supporto visto a quota 5,324. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```