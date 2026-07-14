Londra: andamento negativo per Entain
(Teleborsa) - Ribasso per la società di scommesse sportive e giochi, che presenta una flessione dell'1,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Entain più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Entain ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,533 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,625, mentre il primo supporto è stimato a 5,441.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```