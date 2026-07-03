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Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
Rialzo marcato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.
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