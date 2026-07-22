Madrid: scambi in positivo per Naturgy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo , che avanza bene del 2,18%.



Il trend di Naturgy mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 29,27 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 28,83. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 28,55 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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