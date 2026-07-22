Madrid: positiva la giornata per Repsol

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , con una variazione percentuale dell'1,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' utility spagnola rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Repsol mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,59 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 25,03. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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