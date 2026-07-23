Madrid: nuovo spunto rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , in guadagno del 2,94% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Repsol classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,45 Euro e primo supporto individuato a 25,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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