Madrid: scambi in positivo per Repsol

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che avanza bene dell'1,82%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' utility spagnola rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Repsol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,46. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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