Madrid: positiva la giornata per Repsol

(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,95%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Si indebolisce il quadro tecnico di Repsol , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 22,54 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 22,93. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 22,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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