Madrid: positiva la giornata per Repsol
(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,95%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Si indebolisce il quadro tecnico di Repsol, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 22,54 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 22,93. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 22,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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