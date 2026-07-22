Microsoft finanzia i data center di Mistral: la scommessa sulla sovranità AI europea

L'intesa miliardaria rafforza l'infrastruttura del campione francese dell'IA, ma i chip restano americani e Bruxelles osserva.

(Teleborsa) - Microsoft rilancia sul fronte della sovranità tecnologica europea. Il colosso statunitense del cloud e del software ha accettato di spendere miliardi di dollari sull'infrastruttura di calcolo di Mistral in Europa, nell'ambito di un accordo che amplierà anche la distribuzione della tecnologia della startup francese attraverso i suoi canali. I clienti di Microsoft Azure potranno sviluppare software utilizzando i data center di Mistral in Francia, offrendo alle industrie regolamentate un'alternativa alle infrastrutture controllate dagli Stati Uniti.



Sul piano operativo, i modelli Medium 3.5 e OCR 4 di Mistral vengono integrati in Microsoft Foundry e Copilot Studio, mentre i clienti di Azure Local potranno eseguire i modelli aperti anche in ambienti completamente disconnessi. Mistral aggiungerà migliaia di chip NVIDIA Vera Rubin di ultima generazione alla propria capacità europea. Secondo gli osservatori, l'intesa è strutturata attorno alla spesa per il calcolo e ai piani commerciali congiunti, senza nuove quote azionarie, così da evitare le contestazioni antitrust già emerse a Bruxelles.



L'operazione arriva in un momento delicato: la domanda europea di sovranità tecnologica è cresciuta dopo la recente decisione statunitense di limitare temporaneamente l'accesso estero ai modelli avanzati di Anthropic. Un analista di Gartner ha osservato che l'accordo rafforza il posizionamento di Microsoft nelle industrie regolamentate, ampliandone il portafoglio con un fornitore europeo di modelli di frontiera credibile.



Sul piano finanziario, Mistral sarebbe in trattativa per raccogliere circa 3 miliardi di euro a una valutazione di circa 20 miliardi, quasi il doppio degli 11,7 miliardi del Series C. Il titolo Microsoft ha reagito con debolezza, scambiando in area 402 dollari, mentre il consenso di Wall Street resta improntato al Strong Buy, con 35 giudizi di acquisto su 37 analisti. Resta il nodo di fondo: la valutazione di Mistral è ancora nettamente inferiore a quella dei rivali statunitensi, pur rappresentando la miglior speranza europea di un campione dell'IA.



Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.



(Foto: Rappresentazione artistica dell'approccio relazionale all'informatica)

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