Oman e Iran terranno colloqui sulla futura gestione dello Stretto di Hormuz

Discuteranno di servizi e relativi costi

(Teleborsa) - Oman e Iran, dopo colloqui a Muscat, hanno ribadito il loro "impegno per la sicurezza del passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, nel rispetto del diritto internazionale vigente, sottolineando al contempo la propria sovranità e i diritti sulle acque territoriali dello Stretto". Le due parti hanno discusso questioni relative allo Stretto di Hormuz, in conformità con le disposizioni del Memorandum d'intesa di Islamabad firmato tra gli Stati Uniti e l'Iran.



In particolare, hanno concordato di proseguire il dialogo su tale questione attraverso un gruppo di lavoro congiunto tra i due ministeri degli esteri, al fine di raggiungere un accordo sulla futura gestione della navigazione nello Stretto di Hormuz, sui servizi che saranno forniti a tale riguardo e sui relativi costi, in conformità con gli standard internazionali. In tale contesto, hanno inoltre concordato di avviare discussioni con gli Stati rivieraschi della regione e con qualsiasi altra parte interessata.



"Tutti gli accordi relativi allo Stretto di Hormuz devono rispettare pienamente la sovranità e i diritti sovrani dei due Stati costieri dello Stretto", viene sottolineato in una nota congiunta.

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