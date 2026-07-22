Milano 17:35
52.792 +0,97%
Nasdaq 21:06
29.078 -0,26%
Dow Jones 21:06
52.262 +0,07%
Londra 17:35
10.717 +1,24%
Francoforte 17:35
25.155 +0,58%

New York: andamento sostenuto per Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Honeywell International
Rialzo marcato per il produttore di apparecchiature industriali, che tratta in utile del 3,23% sui valori precedenti.
Condividi
```