New York: scambi in positivo per Honeywell International

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di apparecchiature industriali , in guadagno del 3,23% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Honeywell International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Honeywell International rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Honeywell International mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 239,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 233,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 244,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```