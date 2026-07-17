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New York: seduta difficile per GE Healthcare Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per GE Healthcare Technologies
Pressione sul fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,16%.
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