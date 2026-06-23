Calo nei mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari
. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.
A Milano pesa il forte ribasso di Stm, che in scia con il sell-off sul settore tech e AI partito da Wall Street ieri e che si riflette oggi nei future ancora a tinte rosse, perde oltre al 7%. In pochi sopra la parità, tra questi fanno meglio Leonardo
(+0,86%) e A2A
(+0,53%).
Sul fronte macroeconomico, segnali di rallentamento
arrivano dal settore manifatturiero
europeo, mentre recupera
il settore dei servizi
. É il quadro tratteggiato stamattina dagli indici relativi al sentiment dei direttori acquisto
delle aziende. Secondo le stime preliminari di S&P Global, l'indice PMI manifatturiero a giugno è sceso a 51,3 punti dai precedenti 51,6 punti, risultando inferiore alle attese che indicavano un livello stabile di 51,6. Una soglia che si conferma paraltro al di sopra del livello critico di 50 punti, che denota una espansione dell'attività. Si rafforza invece il PMI dei servizi, che sale a 48,9 punti rispetto ai 47,7 punti precedenti, risuoltando migliore dei 48,6 attesi. Di conseguenza, il PMI composito si porta a 49,5 punti dai 48,5 precedenti contro i 49,1 del consensus.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 4.121,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%.
Sensibile peggioramento dello spread
, che raggiunge quota +71 punti base, aumentando di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,63%. Nello scenario borsistico europeo
vendite su Francoforte
, che registra un ribasso dell'1,17%, sottotono Londra
che mostra una limatura dello 0,47%, e seduta negativa per Parigi
, che mostra una perdita dello 0,79%.
Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre l'1,28%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.788 punti.
Pessimo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,78%); sulla stessa tendenza, in ribasso il FTSE Italia Star
(-1,16%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+0,74%) e A2A
(+0,57%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -7,45%.
Lettera su Prysmian
, che registra un importante calo del 4,49%.
Scende Stellantis
, con un ribasso del 3,91%.
Sotto pressione Avio
, che accusa un calo del 3,32%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, D'Amico
(+2,75%), Banco Desio
(+2,45%), ERG
(+1,22%) e Reply
(+0,88%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe
, che prosegue le contrattazioni a -5,88%.
Scivola Danieli
, con un netto svantaggio del 3,37%.
In rosso LU-VE Group
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,04%.
Spicca la prestazione negativa di Maire
, che scende del 2,99%.