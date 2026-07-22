A Cremona A2A ha generato oltre 50 milioni di valore nel 2025

(Teleborsa) - Oltre 50 milioni di euro di valore distribuito al territorio, 24,4 milioni di euro di investimenti, 176 mila tonnellate di CO2 evitate grazie agli impianti e ai servizi presenti sul territorio, 13.773 tra studenti e docenti coinvolti nei progetti di educazione ambientale: sono i numeri del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Cremona del Gruppo presentato oggi da Lorenzo Giussani, Direttore Strategy & Growth di A2A , alla presenza di Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona.



“Con questo primo Bilancio di Sostenibilità Territoriale dedicato a Cremona vogliamo raccontare con trasparenza il valore che A2A genera ogni giorno per questa comunità attraverso investimenti, servizi essenziali e relazioni con il territorio – ha dichiarato Lorenzo Giussani, Direttore Strategy & Growth di A2A –. Nel 2025 abbiamo investito oltre 24 milioni di euro per rafforzare infrastrutture strategiche, dall'economia circolare alla rete elettrica, sostenendo al tempo stesso il tessuto economico locale con il coinvolgimento di 64 fornitori locali, in gran parte micro e piccole imprese. A questo si affiancano servizi sempre più efficienti e sostenibili: una raccolta differenziata che sfiora l'80% e consente di avviare a recupero il 100% dei rifiuti urbani raccolti, e una rete di teleriscaldamento che oggi copre circa metà della domanda con calore proveniente da fonti non fossili. Sono risultati che testimoniano il nostro impegno ad accompagnare la crescita sostenibile di Cremona, creando valore ambientale, economico e sociale”.



Il documento si inserisce nel percorso tracciato dal Piano Industriale di A2A, che traguarda il 2035 e prevede complessivamente 23 miliardi di euro di investimenti, ripartiti tra i due pilastri strategici della Transizione energetica (16 miliardi) e dell'Economia circolare (7 miliardi). Anche a Cremona questo impegno si è tradotto in valore concreto per il territorio: nel 2025 il valore economico complessivo generato da A2A per città e provincia ha raggiunto i 50,4 milioni di euro, distribuiti sotto forma di stipendi, ordini a fornitori, imposte, canoni e concessioni locali, dividendi e sponsorizzazioni, liberalità e contributi a fondazioni e associazioni. A confermare l'impegno del Gruppo nel sostenere il tessuto economico locale sono i 64 fornitori attivati, di cui il 78% micro e piccole imprese, per un valore pari a 5 milioni di euro, di cui 4,3 milioni destinati proprio a micro e piccole imprese.



Fondamentale anche la leva degli investimenti per accompagnare la crescita del territorio. Nel 2025 il Gruppo guidato dall'Amministratore Delegato Renato Mazzoncini, ha investito a Cremona 24,4 milioni di euro, destinati in particolare all'economia circolare e allo sviluppo delle infrastrutture, tra cui la manutenzione della rete elettrica, un asset strategico per sostenere la crescente elettrificazione dei consumi e al centro di un importante piano di sviluppo nei prossimi anni. Inoltre, nel 2026, A2A testerà anche a Cremona il progetto pilota MiNDFlex, già sperimentato a Milano e Brescia. Il progetto prevede una nuova metodologia di gestione della rete elettrica con l'obiettivo di aumentarne la resilienza.



Sul fronte dell'economia circolare, Cremona si conferma tra i territori più virtuosi a livello nazionale: lo scorso anno Aprica ha raccolto complessivamente 113.136 tonnellate di rifiuti, interamente inviate a recupero (78% come materia, 22% come energia), senza alcun ricorso alla discarica. Nel Comune di Cremona la raccolta differenziata ha raggiunto il 79,8% e in provincia il 77,3%.

Condividi

```