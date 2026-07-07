Top Manager Reputation: a giugno Intesa irrompe nel risiko e Messina vola al primo posto

(Teleborsa) - Carlo Messina, AD di Intesa Sanpaolo - che con un’azione a sorpresa lancia l’Opas da 30,6 miliardi su MPS - vola in testa alla Top Manager Reputation (93.65), l’Osservatorio permanente di Reputation Manager.



Sale di due al secondo Pier Silvio Berlusconi (91.02), promosso da la FAZ tra “i manager italiani che stanno conquistando la Germania”.



Sul fronte bancario invece il governo tedesco non cede su Commerzbank. Andrea Orcel (90.86) non arresta comunque la sua avanzata e sale a una quota potenziale superiore al 50% del capitale. L’AD di Unicredit è stabile sul terzo gradino del podio. Quarto Claudio Descalzi (87.71), AD di Eni che lancia con Petronas la jv Searah, dando vita alla principale società energetica integrata indipendente del Sud-Est asiatico.



Stabile al quinto l’AD di Enel Flavio Cattaneo (80.08) che torna sull’importanza delle rinnovabili e consolida il titolo a Piazza Affari. Al sesto sale di uno Renato Mazzoncini (79.70), AD di A2A che presenta il bilancio di sostenibilità a Bergamo come best in class in Lombardia. Settimo Matteo Del Fante (76.89) di Poste, Urbano Cairo (76.67) stabile all’ottavo. Al nono sale di tre il CEO di Kering Luca de Meo (73.11), che porta a casa l’accordo tra Gucci e Alpine, incontra il Ministro Urso a Parigi per consolidare la filiera industriale e interviene al Forum Masseria 2026.



Stabile al decimo Alessandro Benetton (71.64), seguito da Pietro Labriola (70.88). Crescono di uno: al dodicesimo l’AD di Fincantieri Pierroberto Folgiero (70.85), al tredicesimo l’AD di Acea Fabrizio Palermo (70.13).



Balzo di cinque al quattordicesimo per Marina Berlusconi (70.00), che secondo un sondaggio raccoglierebbe il gradimento di oltre il 50% degli elettori di centrodestra. Sale di tre al quindicesimo l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme (69.92), seguito da Luca Dal Fabbro (69.89), Cristina Scocchia (69.81), e Gian Maria Mossa (69.64).



Entrano nella top 20 Giuseppe Castagna (65.82) di Banco BPM che sale di due e Pietro Salini (64.19) di Webuild che sale di tre. In Top 100 in crescita: Dario Scannapieco (21°,+10); Marcello Cattani (25°,+4); Luca Cordero di Montezemolo (28°,+10); Joerg Eberhart (30°,+6); in forte ascesa Carlo Cimbri (43°,+16) con Unipol alleata di Intesa alla conquista di MPS; Diego Nepi Molineris (56°,+9); Fabrizio Di Amato (72°,+4); Maurizio Tamagnini (74°,+16).

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