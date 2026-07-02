A2A, accordo con Equinix a Milano per recupero calore da data center

(Teleborsa) - Equinix , big statunitense dei data center, e A2A , secondo operatore energetico in Italia e leader nel teleriscaldamento, hanno avviato una collaborazione industriale finalizzata al recupero e alla valorizzazione del calore generato dai data center, che sarà integrato nella rete di teleriscaldamento della città di Milano. Si tratta, spiegano le societò, di una delle più significative iniziative di economia circolare applicata alle infrastrutture digitali in Italia e consentirà di recuperare energia termica prodotta dai server ospitati nel campus Equinix di Settimo Milanese (MI), trasformandola in una risorsa energetica a beneficio del territorio.



Il calore recuperato sarà trasferito al nuovo energy center realizzato da A2A in prossimità del sito, dove verrà valorizzato attraverso quattro pompe di calore di grande taglia per una capacità totale di 72 MW, due sistemi di accumulo termico con una capacità di 6.000 metri cubi e una infrastruttura dedicata al trasporto dell'energia termica verso la rete urbana. A regime, il progetto consentirà di recuperare circa 225 GWh/anno di energia termica, contribuendo ad aumentare di circa il 20% il calore distribuito attraverso la rete di teleriscaldamento di Milano del Gruppo A2A.



"Il calore in eccesso è un sottoprodotto della potenza di calcolo necessaria per la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale, ma, quando lo ridistribuiamo nelle aree attorno ai nostri data center, possiamo creare un enorme valore per le comunità, riducendo l'energia complessiva necessaria per riscaldare il territorio". ha dichiarato Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia.



"I data center rappresentano infrastrutture strategiche per la competitività del sistema Paese e per sostenere la trasformazione digitale dell'economia - ha dichiarato Renato Mazzoncini, AD di A2A - La loro crescita richiede modelli capaci di coniugare innovazione tecnologica, efficienza energetica e sostenibilità ambientale. In questa prospettiva, il recupero del calore costituisce una leva fondamentale per massimizzare il valore degli hub digitali e accelerare il percorso di decarbonizzazione delle città".





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