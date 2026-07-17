A2A, Equita conferma "Hold" e alza il target price a 2,80 euro

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo A2A che avanza dello 0,99% a fronte di vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese, sui rinnovati timori sulla sostenibilità del rally che negli ultimi mesi ha sostenuto i titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale. In generale il settore utility mostra una migliore tenuta, beneficiando della ricerca di stabilità da parte degli investitori.



A fare da assist al titolo A2A contribuisce anche la decisione di Equita di confermare il giudizio "Hold" aggiornandp al rialzo il target price a 2,80 euro per azione.



La revisione della valutazione riflette l’aggiornamento delle stime e delle prospettive sulla società, con gli analisti che continuano a monitorare l’evoluzione del piano industriale, gli investimenti previsti e il contributo delle principali aree di business.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che l' utility lombarda mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,21%, rispetto a -0,7% del principale indice della Borsa di Milano ).



Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da A2A restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 2,356 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 2,317. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 2,297, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.







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