Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Effervescente il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,28%.
Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 97,69, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 108,11.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)