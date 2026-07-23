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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Effervescente il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,28%.

Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 97,69, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 108,11.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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