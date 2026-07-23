Milano 12:23
51.747 -1,98%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:23
10.702 -0,14%
Francoforte 12:23
24.977 -0,71%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Andamento piatto per il Dow Jones 30, che propone sul finale un moderato -0,01%.

Nel breve periodo, il Dow Jones 30 presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 52.567,9 e supporto a 51.854,2. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 53.281,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```