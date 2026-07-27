Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Frazionale rialzo per il Dow Jones 30, che mette a segno un modesto profit a +0,46%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 52.210,7. Primo supporto visto a 51.697,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 51.448,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)