Milano 13-lug
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Nasdaq 13-lug
29.264 -1,88%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 13-lug
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Francoforte 13-lug
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Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,88%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.264,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,88%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,88% e termina gli scambi a 29.264,1 punti.
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