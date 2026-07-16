Milano 17:35
52.374 -0,07%
Nasdaq 22:00
29.026 -1,62%
Dow Jones 22:05
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,62%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.025,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,62%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,62% e termina gli scambi a 29.025,77 punti.
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