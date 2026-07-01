Milano 17:35
51.605 -0,15%
Nasdaq 22:00
29.809 -1,54%
Dow Jones 22:04
52.305 -0,03%
Londra 17:35
10.478 -0,18%
Francoforte 17:35
25.040 +0,18%

Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,54%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.809,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,54%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,54% e termina gli scambi a 29.809,13 punti.
Condividi
```