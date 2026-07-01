Milano
17:35
51.605
-0,15%
Nasdaq
22:00
29.809
-1,54%
Dow Jones
22:04
52.305
-0,03%
Londra
17:35
10.478
-0,18%
Francoforte
17:35
25.040
+0,18%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 22.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,54%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,54%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.809,13 punti
In breve
,
Finanza
01 luglio 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,54% e termina gli scambi a 29.809,13 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,98%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,89%
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo del 2,21%
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,81%
Argomenti trattati
USA
(390)
·
Nasdaq 100
(120)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,36%
Altre notizie
Borsa: Giornata da dimenticare per il Nasdaq-100, in forte calo -2,34% alle 19:30
Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo del 3,29%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,41%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,06%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,66%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,79%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto