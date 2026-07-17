Milano 15:33
51.632 -1,42%
Nasdaq 15:33
28.424 -2,07%
Dow Jones 15:33
52.085 -0,89%
Londra 15:33
10.539 -0,32%
Francoforte 15:33
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Borsa: Affonda sul mercato il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,96%

Il Nasdaq-100 esordisce a 28.457,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Affonda sul mercato il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,96%
A picco l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce una perdita secca dell'1,96%, a quota 28.457,33 in apertura.
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