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Borsa: A picco Parigi, in forte calo dell'1,64%

Il CAC40 chiude a 8.299,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Parigi, in forte calo dell'1,64%
Giornata da dimenticare per Parigi, che riporta un -1,64% e termina gli scambi a 8.299,09 punti.
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