Milano 9:54
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Dow Jones 16-lug
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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,61%)

Il CAC40 passa di mano in avvio a 8.326,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,61%)
Debole l'indice di Parigi, in calo dello 0,61%, dopo aver iniziato a 8.326,74 punti.
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