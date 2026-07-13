Milano 12:33
52.700 +0,16%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:33
10.473 -0,23%
Francoforte 12:33
25.077 +0,04%

Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,39%)

Il CAC40 scambia in avvio a 8.306,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,39%)
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,39%, dopo aver aperto a 8.306,64 punti.
Condividi
```