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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,21%)
Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 52.681,64 punti
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23 luglio 2026 - 09.02
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Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,21%, dopo aver iniziato a 52.681,64 punti.
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