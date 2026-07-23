Milano 12:26
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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,21%)

Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 52.681,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,21%)
Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,21%, dopo aver iniziato a 52.681,64 punti.
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