Milano 12:26
51.755 -1,96%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:26
10.706 -0,10%
Francoforte 12:26
24.998 -0,63%

Borsa: Londra, apertura -0,22%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,22%
Indice FTSE-100 -0,22% a quota 10.693,62 dopo l'apertura.
Condividi
```