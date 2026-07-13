Borsa: Londra, apertura +0,08%

Milano 12:34
52.694 +0,15%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:34
10.472 -0,24%
Francoforte 12:34
25.073 +0,03%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 +0,08% a quota 10.505,62 dopo l'apertura.
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