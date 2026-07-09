Borsa: Londra, apertura +0,4%

Milano 10:00
52.205 +0,75%
Nasdaq 8-lug
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Dow Jones 8-lug
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Londra 10:00
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Francoforte 10:00
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In breve, Finanza
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